Стало известно, когда Путин подпишет закон о вхождении в РФ новых регионов Песков: Путин может подписать закон о вступлении в состав РФ новых территорий 4 октября

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может подписать закон о вступлении в состав РФ новых территорий 4 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Представитель Кремля также отметил, что никакого специального обращения главы государства по данному поводу не планируется.

Путин, скорее всего, сегодня подпишет закон о вступлении в состав РФ новых территорий. <...> Выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется, — сказал Песков.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.