Стало известно, какую категорию граждан мобилизуют в первую очередь Депутат Госдумы Хубезов: врачи с боевым опытом приоритетны при мобилизации

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Специалисты в области медицины и прочие медработники, имеющие опыт участия в боевых действиях, входят в категорию граждан, являющейся приоритетной при мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, в период проведения военных действий на фронте нужны специалисты с большим стажем. Неопытные медики призываться не будут, передает ТАСС.

В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие. Самое главное, что все должны понять, безусловный приоритет — те, кто уже имеет опыт боевых действий. <...> Если человек работает в частной клинике, вообще не имеет понятия, как правильно перевязать рану, как правильно остановить кровотечение, таких призывать не будут, — поделился Хубезов.

Он отметил, что чем выше стаж и квалификация у медработника, тем он дальше будет отправлен на фронт. В число наиболее релевантных специалистов депутат внес реаниматологов, анестезиологов и хирургов-травматологов.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.