Стало известно, что обсуждали Шойгу и Ким Чен Ын Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление обороны и безопасности

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности, сообщило северокорейское радио «Голос Кореи». Также они обсудили текущие военно-политические события на региональном и мировом уровне.

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства, а также конструктивными мнениями насчет деловых вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами двух стран и в сфере обороны, и безопасности государства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер КНДР оценил важный вклад моряков Тихоокеанского флота России в поддержание мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и в мировом масштабе. В рамках своего посещения флота Ким Чен Ын передал подарок и оставил запись в книге отзывов, в которой гласило: «Мореходство победы, отстоявшее справедливость и мир, не меркнет... Ким Чен Ын, 16 сентября 2023 года».

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции.