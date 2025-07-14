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14 июля 2025 в 18:45

Секретный козырь Кремля. КНДР поможет России уничтожить Зеленского?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нанес визит в КНДР в рамках второго раунда стратегического диалога между Москвой и Пхеньяном. Главу МИД принял лично лидер республики Ким Чен Ын, также министр встретился с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: РФ фактически стала первой страной, по достоинству оценившей потенциал республики. Чем похожи корейцы и русские и как еще КНДР может помочь России в СВО — в материале NEWS.ru.

Как прошел визит Лаврова в КНДР

Командировка Лаврова в КНДР продлилась три дня. 11 июля он прибыл в город Вонсан, где в конце июня открылась новая курортная зона на Кальмаском полуострове. Глава российского МИД стал одним из первых зарубежных гостей, которых пригласили ее посетить.

Там же 12 июля состоялись переговоры Лаврова с главой Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В ходе встречи стороны подписали план взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Северной Кореи на период с 2025 по 2027 год. Российский министр отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна сегодня можно охарактеризовать как «непобедимое братство». Цой в свою очередь пообещала и дальше сохранять приверженность стратегическому сотрудничеству с Москвой.

Лаврова также принял лидер КНДР Ким Чен Ын. При встрече северокорейский лидер напомнил, что виделся с главой МИД РФ ровно год назад, и тепло его обнял. Дипломат пошутил, что за это время никто из них так и не избавился от привычки курить.

В ходе переговоров Ким и Лавров обсудили развитие двусторонних отношений и международные и региональные проблемы. Министр от лица Москвы выразил признательность Пхеньяну за последовательную принципиальную поддержку СВО и участие северокорейских солдат в операции по освобождению приграничных районов Курской области от подразделений ВСУ.

Отдельно обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны выразили обеспокоенность действиями США и их союзников в регионе.

Ким Чен Ын и Сергей Лавров Ким Чен Ын и Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Как РФ и КНДР сотрудничают в военной сфере

В июне 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был ратифицирован обеими странами и вступил в силу 4 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами. Одна из ключевых статей этого соглашения касается военного сотрудничества. Так, она гласит, что если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, то другая немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами.

По словам профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислава Ткаченко, весь последний год сотрудничество РФ и КНДР в военной области только расширялось. Однако в этой теме все еще остается большое количество секретных вопросов, которые не раскрывают ни Москва, ни Пхеньян, подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

«КНДР доказала, что она является надежным военным союзником. Уже сформировалось кровное братство у бойцов наших стран во время операции в Курской области», — обратил внимание эксперт.

В некоторых аспектах корейцы очень похожи на русских, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун. Например, они также не привыкли сдаваться. «Мы — люди, которые могут пожертвовать собой ради спасения других. Знаете, как говорят: я лучше буду сидеть полуголодный, но не буду прислуживать кому-то, не пойду против совести», — подчеркнул собеседник.

Встреча Ким Чен Ына и Сергея Лаврова Встреча Ким Чен Ына и Сергея Лаврова Фото: МИД РФ

Чем еще КНДР может помочь России

Западные СМИ утверждают, что КНДР помогает России не только живой силой, но и оружием. Агентство Reuters со ссылкой на подсчеты британского аналитического центра Open Source Centre (OSC) сообщало, что с сентября 2023 года по март 2025-го Пхеньян мог передать Москве до 6 млн артиллерийских снарядов. При этом агентство Yonhap со ссылкой на Агентство военной разведки Южной Кореи заявляет о более чем 12 млн снарядов калибра 152 мм, якобы полученных Россией от северокорейских партнеров. Ни в РФ, ни в КНДР эти данные не подтверждали.

По словам Ткаченко, Россия стала первой страной в мире, по достоинству оценившей потенциал Северной Кореи. «Ее население не очень большое, но высокомотивированное, ценящее свой суверенитет и готовое жертвовать ради его защиты всем. У этой страны великолепная ракетная программа, превосходные системы РСЗО. КНДР — это серая лошадка современной мировой политики», — пояснил эксперт.

Ким Чен Ын и Сергей Лавров Ким Чен Ын и Сергей Лавров Фото: МИД РФ

Он считает, что у отношений Москвы и Пхеньяна большой потенциал для развития. «Правдивыми кажутся фигурирующие в СМИ сведения о том, что северокорейский воинский контингент в России может быть расширен, число советников увеличено и приняты решения о новых военных поставках, прежде всего, огромного числа снарядов для РСЗО. Это все вписывается в тренд на сближение между двумя странами и создание военного союза нового типа», — подчеркнул политолог.

Такого же мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он напомнил, что Ким Чен Ын — единственный руководитель, который оказал России помощь в виде отправки своих военных для участия в СВО.

«Пхеньян также осуществляет поставки необходимых вооружений и боеприпасов. Северная Корея будет участвовать в разминировании и восстановлении Курской области. Это реальный союзник, на практике доказавший, что его слова не расходятся с делом. Конечно же, Москва высоко оценивает ту помощь, которую оказывает ей КНДР в этот сложный период. Соответственно, со стороны РФ выполняются и будут выполнены все обязательства», — резюмировал аналитик.

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