03 февраля 2026 в 17:23

«Решили спровоцировать папочку»: Дмитриев резко ответил на атаку на X

Дмитриев обвинил Европу в провокации против соцсети X

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские чиновники пытаются «спровоцировать папочку», нападая на платформу X, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своем аккаунте в X он назвал политиков напуганными.

Напуганные европейские бюрократы решили спровоцировать папочку, атаковав X и обвинив ее в «управлении незаконной онлайн-платформой организованной группой», — написал Дмитриев.

Тем временем правоохранители Франции провели обыск в национальных офисах X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Акция прошла при участии киберполиции и европейской полицейской службы Европол. Обыск связан с расследованием, которое началось еще в январе 2025 года. Поводом для дела стали жалобы французского депутата и чиновника, которые обвинили соцсеть в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X назвал мессенджер WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), небезопасным. Предприниматель отметил, что в нем наблюдалось множество возможностей для атаки.

