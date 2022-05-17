СПЧ будет добиваться сохранения экзаменов для иностранцев Правозащитники хотят изменить позицию кабмина и готовы привлечь к этому Совбез

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В президентском Совете по правам человека считают опасной идею Минобрнауки об упрощении получения вида на жительства в России для иностранцев на время проведения военной операции на Украине, рассказал NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, правозащитники намерены направить свою позицию в правительство, а глава совета Валерий Фадеев 24 мая выступит с соответствующим докладом на заседании Совета безопасности.

Кабанов заявил, что упрощение процедуры получения документов для легального проживания в России нужно, чтобы помочь людям, бежавшим в страну из зоны боевых действий на Украине. Однако, считает он, при помощи предложенной нормы кто-то может «под шумок» попытаться «завезти среднеазиатов».

Мы говорим, что необходимо убрать препоны для всех, кто приезжает из зоны специальной военной операции. Но под шумок решать свои коммерческие вопросы — это, во-первых, подло, а во-вторых, это угроза национальной безопасности, — сказал он.

По словам Кабанова, позиция СПЧ заключается в том, что исключение следует делать только для украинцев. Для остальных желающих неважно, «спецоперация, не спецоперация, знание русского языка необходимо». Он подчеркнул, что это мнение от лица всего Совета выразит его глава, Валерий Фадеев 24 мая на заседании Совета безопасности. Кроме того, после заседания СПЧ 31 мая правозащитники намерены направить свою позицию в правительство.

Предложение Минобрнауки заключается в упрощении процедуры получения вида на жительство в РФ, разрешения на временное проживание и работу, а также патента на время военной операции. Ведомство опубликовало проект постановления правительства, в котором предполагается отменить письменную часть экзамена по русскому языку, истории России и законодательству. Согласно документу, все иностранцы до завершения военных действий будут сдавать только устную часть языкового экзамена. Если документ будет принят, он будет действовать до 31 декабря.

Документ был разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Речь в нём идёт о мигрантах из всех стран, граждане которых могут прибывать в Россию без виз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Позицию СПЧ уже поддержал председатель комитета Совфеда по госстроительству единоросс Андрей Клишас. Он написал в Telegram, что «вопрос требует очень внимательного отношения, так как это не только экономический вопрос, но и политический».

В то же время МВД ещё в марте объявляло, что гражданам Украины и частично признанных Донецкой и Луганской народных республик не нужен трудовой патент, чтобы устраиваться на работу в России. Кроме того, в РФ действуют их водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств.

С позицией СПЧ не согласился специалист по миграционному праву Рустам Касимов. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что российским властям необходимо применять универсальные правила для всех мигрантов без исключения — «чем другие хуже?».

Если генеральная линия мигрантской политики говорит, что все должны сдавать экзамены, значит, все должны сдавать экзамены. Если мы облегчаем, то нужно облегчать для всех. Не должно быть никакой сегрегации, — подчеркнул он.

Исключение может быть сделано для определённых групп специалистов, которые требуются на рынке труда. Например, упрощать въезд можно высококвалифицированным кадрам. Для остальных же должен действовать единый стандарт, уверен правозащитник.

Он отметил, что опасения относительно большого потока мигрантов в Россию из-за новых беспочвенны. Сейчас в стране трудности с переводом иностранной валюты, а трудовые мигранты отправляют домой именно её. Кроме того, в России закрываются предприятия и сокращается число рабочих мест — «работу найти стало сложнее, деньги вывести тоже».

Сама экономическая ситуация не располагает к притоку мигрантов, — заключил он.

После начала военной операции и введения против России санкций в России действительно был зафиксирован отток трудовых мигрантов. Об этом сообщали представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. Они объясняли желание иностранцев покинуть Россию снизившимся курсом рубля, сокращением выбора способов отправки денег домой и закрытием строек.