Совфед одобрил законы о штрафах для пособников иноагентов Совфед одобрил закон о штрафах до 300 тысяч рублей для пособников иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед одобрил закон о штрафах для пособников иноагентов. Согласно документу, опубликованному в думской правовой базе, в случае нарушения закона юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей, а физлица — от 30 до 50 тысяч. Рассматривать дела этой категории будут судьи, а составлять протоколы о правонарушениях смогут должностные лица Минюста.

В законе отмечается, что штрафы ждут россиян за неисполнение предписаний Минюста, в том числе за несоблюдение «ограничений, связанных со статусом иностранного агента».

Кроме того, закон запрещает иноагентам получать государственную финансовую и имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Ранее Советский районный суд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иноагентов журналиста Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сам журналист рассказал, что рад победе, но считает, что решение может быть отменено.

До этого Минюст исключил из реестра первого иноагента в России. Согласно данным из самого реестра, удалена «Евразийская антимонопольная ассоциация», которая получила статус иностранного агента 27 июня 2013 года. Он был снят 5 июля, причины не уточняются.