Совфед одобрил предоставление ветеранам жилья уволенных с военной службы Совфед одобрил закон о предоставлении ветеранам жилья уволенных с военной службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении жилья уволенных с военной службы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф. Как подчеркивается в пояснительной записке, закон позволит обеспечить таких граждан жильем в рамках соответствующей государственной программы, передает ТАСС.

Теперь субъекты РФ смогут использовать квартиры, предназначенные уволенным с военной службы, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов их семей на основании решения руководителя высшего исполнительного органа государственной власти. Кроме того, закон устанавливает, что пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф, участникам ликвидации последствий таких аварий, а также нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, может предоставляться жилье.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил передавать невостребованные квартиры, купленные за счет бюджета, другим очередникам, в том числе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф и ликвидации их последствий. Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что утверждение инициативы позволит обеспечить россиян доступным и комфортным жильем, а передавать квартиры ветеранам и инвалидам «будет легче».