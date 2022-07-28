В Минстрое предложили передавать невостребованное жилье ветеранам Глава Минстроя Файзуллин предложил передавать невостребованные квартиры льготникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил передавать невостребованные квартиры, купленные за счет государственного бюджета, другим очередникам. По данному законопроекту жилье будет передано ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф и ликвидаций последствий подобных аварий, пишет ТАСС. Кроме того, в список очередников попали ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей с инвалидностью.

Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам РФ на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, невостребованные гражданами, для обеспечения жильем граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства, — заявил Файзуллин в ходе правительственного заседания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь сообщил, что утверждение инициативы позволит обеспечить доступным и комфортным жильем россиян. Глава кабмина считает, что с принятием законопроекта передавать квартиры ветеранам и инвалидам «будет легче».

Ранее Минстрой предложил включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», в том числе установку умных приборов учета. Ожидается, что увеличение тарифов на воду и тепло может помочь провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Это снизит аварийность инфраструктуры и повысит срок ее службы.

