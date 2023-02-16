Советник главы Крыма объяснил взрывы у Армянска Советник главы Крыма Крючков объяснил взрывы у Армянска боевым слаживанием войск

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К северу от крымского города Армянск военные проводят боевые слаживание с использованием боеприпасов, именно с этим связаны звуки взрывов, заявил советник главы полуострова Олег Крючков. В своем Telegram-канале он попросил доверять исключительно официальным источникам.

По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации, — написал он.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения о якобы взрыве в Армянске.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал крымчан не бояться «громких звуков», которые могут раздаваться на полуострове. По его словам, это связано с плановой тренировкой средств ПВО и плановыми упражнениями по стрельбе.

Кроме того, 3 февраля в ряде районов Республики Крым был бессрочно продлен «желтый» уровень террористической опасности. Усиленные меры безопасности действуют в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.