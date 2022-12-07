Слуцкий заявил, что не приглашал Пригожина на съезд ЛДПР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что не приглашал предпринимателя Евгения Пригожина на съезд партии. В разговоре с РИА Новости он аннулировал данное приглашение. Слуцкий заверил, что Центральный аппарат партии проведет внутреннее расследование и найдет того, кто подписывал письмо с приглашением Пригожина на мероприятие.

Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В Центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных, — заявил Слуцкий.

По словам главы ЛДПР, ввиду негативного отношения Пригожина к партии, визит бизнесмена на съезд выглядел бы «крайне странно». Сами формулировки, которые основатель ЧВК «Вагнер» использовал в ответном комментарии на приглашение, оценивать не стал.

Поскольку после продемонстрированного им ранее негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тысяч человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета. Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас, — добавил Слуцкий.

Съезд ЛДПР пройдет с 11 по 13 декабря в Москве и будет приурочен к 33-летию партии.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о том, что Пригожин подал в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой рассмотреть деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Согласно ее информации, предприниматель призвал проверить чиновника на причастность к созданию организованного преступного сообщества: по мнению Пригожина, Беглов мог сделать это, в частности, для «разграбления государственного бюджета».