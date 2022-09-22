СК завершил расследование дела поволжского маньяка, убившего 30 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет завершил расследование по делу жителя Казани Радика Тагирова, обвиняемого в совершении более 30 убийств, трех покушениях на убийство и 30 разбойных нападениях, говорится на сайте ведомства. СК установил, что преступник обманным путем попадал в квартиры пожилых женщин в ряде городов России, после чего избивал их и душил, следом забирая сбережения. Уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Следствием установлено, что преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги, — говорится в сообщении СК.

В ходе следствия специалисты провели более пяти тысяч экспертных исследований.

Отмечается, что Тагиров уже был дважды судим: в 2005 году его поймали за хранение оружия, а в 2009-м — за кражу. Ранее он работал слесарем.

Полиция задержала поволжского маньяка в конце 2020 года. До этого правоохранительные органы долгое время не могли его найти, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тысяч человек. Сам Тагиров полностью признал свою вину и указал обстоятельства непосредственно на месте преступления.