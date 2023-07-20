Силовикам запретят раскрываться в Сети Запрет на публикации фотографий росгвардейцев в Сети одобрен во втором чтении

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Госдума во втором чтении приняла поправку о запрете личному составу Росгвардии публиковать свои фото, позволяющие установить местонахождение, в СМИ и интернете. Об этом сообщил в Telegram-канале автор законопроекта, депутат Александр Хинштейн. Эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о комплектовании Росгвардии. 21 июля пройдет окончательное чтение документа.

Мой законопроект об особенностях комплектования Росгвардии принят Госдумой во втором чтении единогласно. Завтра — итоговое третье чтение, — написал Хинштейн.

Нововведение в законе запрещает сотрудникам Росгвардии размещать в СМИ и интернете информацию, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность, данные о своей служебной деятельности. Хинштейн отмечал, что аналогичная норма уже прописана в законе «О статусе военнослужащих» и распространяется на всех военнослужащих, в том числе проходящих службу в Росгвардии, но не распространялась на ОМОН или СОБР. По словам депутата, поправка устраняет эти двойные подходы и вводит единые требования для всего личного состава Росгвардии. Ограничения не касаются официальных выступлений росгвардейцев в СМИ или интернете.

Ранее Госдума приняла в трех чтениях закон, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую технику. Поправки внесены в федеральный закон «О войсках национальной гвардии». Документ также заменяет термин «оружие» на более широкое понятие «вооружение».