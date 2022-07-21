Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору концерна «Алмаз-Антей» Новикову

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в четверг в Национальном центре управления обороной медаль «Золотая звезда» генеральному директору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения, военной и спецтехники, сообщает ТАСС.

За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники «Золотой звезды» удостоен генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, — объявили в ходе церемонии награждения, которую провел глава военного ведомства.

Кроме того, указом президента России звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак. Сергей Шойгу вручил им медали и высказал свою благодарность за весь героизм, проявленный в ходе российской спецоперации на Украине.

Сергей Шойгу отметил, что оба героя с честью выполнили свой долг. По его словам, он надеется, что в будущем оба продолжат с такой же самоотверженностью защищать свою Родину. Министр выразил надежду, что оба награжденных останутся в своих подразделениях, чтобы в конце спецоперации живыми и здоровыми вернуться домой.