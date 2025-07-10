Герой России прокомментировал получение высшей награды

Военные ВС РФ, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, делают свою работу, сказал Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов, награжденный медалью «Золотая Звезда». Он отметил, что в его подразделении никто не думает о наградах, передает РИА Новости.

Я четко убежден, что мы делали свою работу. И [о том], какие награды мы за это будем получать, ни я, ни кто-либо в моем подразделении никогда не думали, — сказал он.

Давыдов сообщил, что российские военные выполняют боевые задачи и стараются прикрыть своих товарищей. По словам военнослужащих его подразделения, противник боится российских вооруженных сил. Отмечается что, когда начались боевые действия в Курской области, добровольно отправился на передовую и на протяжении двух недель с боевыми товарищами сдерживал противника. За проявленное мужество в бою он также был награжден медалью «За боевые отличия».

До этого президент России Владимир Путин дал обещание присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург. Он пал в боях с ВСУ на правом побережье Днепра летом 2022 года.