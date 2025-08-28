День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:47

«Прошел большой путь»: ветеран «Альфы» о смерти Героя России Канакина

Ветеран «Альфы» Гончаров: память о Герое России Канакине будет жить

Валерий Канакин Валерий Канакин Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Память о бывшем командире управления «А» ЦСН ФСБ России генерал-майоре Валерии Канакине будет жить в сердцах сослуживцев, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он выразил соболезнования семье покойного офицера.

Валера Канакин пришел в подразделение «Альфа» в 1984 году рядовым сотрудником, прошел большой путь. Заслуженный человек, который участвовал во всех этих серьезнейших военных операциях и получил награду Героя Российской Федерации. Мы гордимся, что у был такой товарищ. Только из таких людей, таких офицеров и генералов должны строиться такие подразделения, как «Альфа». Мы выражаем огромные соболезнования семье и верим, что память о Валерии останется в наших сердцах, — сказал Гончаров.

Ранее стало известно, что Канакин умер на 66-м году жизни. Он родился 5 мая 1960 года в Пензенской области. В 1982 году окончил спецшколу КГБ и поступил на службу в органы госбезопасности. В подразделение «Альфа» Канакин был зачислен двумя годами позже. Он участвовал в освобождении заложников в Беслане и на Дубровке.

офицеры
смерти
Россия
соболезнования
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича
США изменили позицию по военной поддержке Европы в вопросе Украины
Филипп Киркоров оплакивает близкого друга
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.