«Прошел большой путь»: ветеран «Альфы» о смерти Героя России Канакина

Память о бывшем командире управления «А» ЦСН ФСБ России генерал-майоре Валерии Канакине будет жить в сердцах сослуживцев, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он выразил соболезнования семье покойного офицера.

Валера Канакин пришел в подразделение «Альфа» в 1984 году рядовым сотрудником, прошел большой путь. Заслуженный человек, который участвовал во всех этих серьезнейших военных операциях и получил награду Героя Российской Федерации. Мы гордимся, что у был такой товарищ. Только из таких людей, таких офицеров и генералов должны строиться такие подразделения, как «Альфа». Мы выражаем огромные соболезнования семье и верим, что память о Валерии останется в наших сердцах, — сказал Гончаров.

Ранее стало известно, что Канакин умер на 66-м году жизни. Он родился 5 мая 1960 года в Пензенской области. В 1982 году окончил спецшколу КГБ и поступил на службу в органы госбезопасности. В подразделение «Альфа» Канакин был зачислен двумя годами позже. Он участвовал в освобождении заложников в Беслане и на Дубровке.