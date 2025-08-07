Шойгу подчеркнул важность укрепления партнерства России с одной страной Шойгу назвал развитие отношений с Индией стратегическим приоритетом России

Развитие стратегического партнерства с Индией остается ключевым приоритетом для России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра республики Аджитом Довалом. Политик подчеркнул особый характер российско-индийских отношений, передает РИА Новости.

Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Для нашей страны первостепенное значение имеет всестороннее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, в основе которого лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную повестку дня, — сказал Шойгу.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Особое внимание уделено вопросам безопасности и совместному противодействию современным вызовам.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии. Такое решение принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что тарифы распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

В свою очередь индийские власти подтвердили решимость защищать национальную экономику после заявления руководства США о введении пошлин. Особое внимание будет уделено сохранению стабильности в аграрном секторе и предпринимательской среде.