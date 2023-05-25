Шойгу обвинил Запад в попытке дискредитировать миротворцев РФ в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре

Страны Запада пытаются вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить свое присутствие в регионе и дискредитировать российских миротворцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске. Он подчеркнул, что Запад ставит задачу не обеспечить безопасность и процветание Южного Кавказа, а вытеснить Россию из региона, передает РИА Новости. В качестве примера он привел миссию ЕС в Армении.

Сейчас безопасность в Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Армения является союзником России и Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Закавказье. Он также назвал важным участие Еревана в совместных мероприятиях по боевой подготовке в рамках ОДКБ.

Армения — член нашей организации (ОДКБ. — NEWS.ru), наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ, — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении готовы встретить и разместить на территории страны миссию ОДКБ. По его мнению, это важно как для Армении, так и для самой организации.

До этого Пашинян назвал неуместным вопрос о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, формулировать проблему необходимо с точки зрения «выхода ОДКБ из Армении». Он пояснил, что Ереван не хочет выходить из состава ОДКБ, однако организация оставляет свои позиции в стране.