Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать», заявила в ходе брифинга спикер МИД России Мария Захарова. Зеленский будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева, считает диппредставитель.
Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена, — сказала Захарова.
Она отметила, что в сложившихся условиях Вашингтон выступает хозяином Киева. В том числе украинский лидер выступит в Конгрессе США, чтобы запросить помощь для Украины.
В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом [США Джо] Байденом, встречи в конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев, — говорит диппредставитель.
Ранее представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю без выделения в рамках одного документа средств для Украины. Демократы настаивают на необходимости предоставления одновременной помощи Тель-Авиву и Киеву. Сенаторы также заявили, что разрабатывают свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются скоро представить его на голосование.