«Отправился шаромыжничать»: Захарова о поездке Зеленского в США Захарова заявила, что Зеленский отправился в США «шаромыжничать»

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США «шаромыжничать», заявила в ходе брифинга спикер МИД России Мария Захарова. Зеленский будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева, считает диппредставитель.

Сегодня, 12 декабря, Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена, — сказала Захарова.

Она отметила, что в сложившихся условиях Вашингтон выступает хозяином Киева. В том числе украинский лидер выступит в Конгрессе США, чтобы запросить помощь для Украины.

В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом [США Джо] Байденом, встречи в конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев, — говорит диппредставитель.

Ранее представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю без выделения в рамках одного документа средств для Украины. Демократы настаивают на необходимости предоставления одновременной помощи Тель-Авиву и Киеву. Сенаторы также заявили, что разрабатывают свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются скоро представить его на голосование.