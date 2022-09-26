Сенатор Бондарев подал рапорт на участие в спецоперации на Украине

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Виктор Бондарев

Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, передает РИА Новости. Он добавил, что гордится поступком своего друга и коллеги.

Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в ВС РФ для участия в специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четверо депутатов Госдумы от партии попросили отправить их в зону спецоперации. В их числе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, Милонов и замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол.

До этого депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Олег Колесников подал заявление на отправку в зону спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что имеет военный опыт и готов выполнить свой долг.