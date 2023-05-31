Россиянам с судимостью могут разрешить служить по контракту В Госдуму внесен законопроект о службе по контракту для россиян с судимостью при мобилизации

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить в периоды мобилизации и военного положения возможность призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов. Документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту, — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается предоставить возможность поступления на военную службу по контракту для россиянам, признанных ограниченно годными.

Ранее Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и местах лишения свободы. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что данная инициатива будет способствовать исправлению осужденных. По его словам, для стимулирования «социально полезного» поведения фигурантов будет введена мера поощрения в виде благодарности. Также будет увеличен размер суммы, которую осужденные смогут тратить на покупку продуктов и предметов первый необходимости.