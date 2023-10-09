Россиянам почти в два раза увеличат выплаты по больничному Минтруд: россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году

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Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд. Ожидается, что максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки.

Сегодня россияне за один день больничного получают до 2737 рублей — почти на 3 тысячи меньше. В следующем году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тысячи, — сообщили в министерстве.

Мера связана с введением единого тарифа страховых взносов. В Минтруде также напомнили, что размер выплат по больничному зависит от стажа работника.

Кроме того, россиянам начнут платить в большем размере пособия по беременности и уходу за ребенком. Так, в 2025 году за 140 дней отпуска по беременности сумма составит до 794 356 рублей. При этом максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет 68 996 рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году будет составлять более 122 тысяч рублей в месяц. В настоящее время максимальная сумма пособия равна 83 тысячам рублей в месяц.

В конце сентября правительство России направило на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. В кабмине предложили поднять минимальную зарплату на 18,5%, до 19 242 рублей. Реализация инициативы затронет около 4,8 млн россиян.