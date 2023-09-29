Назван максимальный размер пособия по нетрудоспособности в 2024 году Минтруд: максимальное пособие по нетрудоспособности превысит 122 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году будет составлять более 122 тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба Минтруда России. В настоящее время максимальная сумма пособия равна 83 тысячам рублей в месяц.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году, — говорится в сообщении ведомства.

Министр труда Антон Котяков пояснил, что повышение максимального размера пособия стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных. Глава ведомства добавил, что в целом на выплату больничных, а также пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в будущем году заложено около 1,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России направило на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. В кабмине предложили поднять минимальную зарплату на 18,5% - до 19 242 рублей. Реализация инициативы затронет около 4,8 млн россиян.