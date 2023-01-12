Россия ввела санкции против 36 британских журналистов и чиновников

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Министерство иностранных дел РФ

Российские власти решили расширить санкции в отношении Великобритании, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что в стоп-лист включен ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса европейского государства. Всего речь идет о 36 персонах.

Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что враждебная деятельность или риторика не останутся без ответа, а поддержка украинских властей будет дорого стоить «западным хозяевам».

Как стало известно ранее, британское правительство подтверждает информацию намерении поставлять танки украинской стороне. Об этом писали журналисты Financial Times, ссылаясь на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Так Лондон собирается ускорить поддержку Киеву.

По словам источника прессы, Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшее время провести работу с партнерами. Главе ведомства поручено скорее продвинуться в поддержке Украины: в частности, речь идет о предоставлении танков.