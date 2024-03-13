Россия вошла в список мировых лидеров по внедрению ИИ Решетников: Россия вошла в топ-10 стран — лидеров по внедрению ИИ

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Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по объему внедрения технологий искусственного интеллекта, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» в рамках Международной выставки-форума «Россия». По его словам, уровень применения ИИ в стране составляет 31,5%.

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%, — сказал министр.

Решетников подчеркнул, что нужно продолжать развиваться в данном направлении, стимулируя как можно больше людей использовать новые технологии, развивая под них рынок. Он привел использование нейросетей в качестве примера, а в качестве стимула предложил выделять больше средств тем, кто собирается внедрять технологии искусственного интеллекта в свое производство. Отмечается, что массовое применение ИИ поспособствует росту ВВП примерно на 11,2 трлн рублей к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В документ вносятся около 40 страниц различных изменений и дополнений. Первая редакция стратегии развития ИИ была утверждена указом главы государства в 2019 году. Речь в ней идет об основных принципах развития и использования технологий искусственного интеллекта, целях и задачах подобной работы, приоритетных направлениях, поддержке научных исследований и регулировании общественных отношений в этой сфере.