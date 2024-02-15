Путин обновил стратегию развития искусственного интеллекта в России Путин обновил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, он опубликован на портале правовых актов. В документ вносятся около 40 страниц различных изменений и дополнений.

Первая редакция стратегии развития ИИ была утверждена указом главы государства в 2019 году. Речь в ней идет об основных принципах развития и использования технологий искусственного интеллекта, целях и задачах подобной работы, приоритетных направлениях, поддержке научных исследований и регулировании общественных отношений в этой сфере.

Ранее Путин в шутку предупредил главу Сбербанка Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть Грефа в будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.

В свою очередь генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, отвечая на вопрос, может ли искусственный интеллект заменить людей в кино, заявлял, что «все возможно». Режиссер при этом подчеркнул, что не хотел бы дожить до этого момента.