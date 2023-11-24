Путин пошутил, что Греф «копает себе яму» из-за развития ИИ в Сбербанке

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Герман Греф и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в шутку предупредил главу Сбербанка Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть Грефа в будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.

Копаешь сам себе [яму], — обратился к Грефу Путин.

Ранее Путин заявил, что новая редакция стратегии развития технологий искусственного интеллекта в России будет утверждена уже в ближайшее время. По его словам, в документ внесут существенные изменения, направленные на конкретизацию целей и задач отрасли. Утверждение стратегии станет первым шагом к более активному развитию ИИ в России, добавил он.

До этого губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова высказала предположение, что в будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети. При этом обязанности высшего руководства страны все равно останутся за человеком, добавила она. По ее словам, «президент есть, и хватит». Она уверена, что это может исключить негативный человеческий фактор.