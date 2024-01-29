Шахназаров оценил вероятность замены людей в кино искусственным интеллектом Шахназаров: искусственный интеллект может заменить людей в кино

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Карен Шахназаров

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, отвечая на вопрос, может ли искусственный интеллект заменить людей в кино, заявил, что «все возможно». В разговоре с корреспондентом «Радио 1» режиссер при этом подчеркнул, что не хотел бы дожить до этого момента.

Я надеюсь, что не доживу до этого времени. В принципе, конечно, все возможно. Мы стараемся отслеживать все современные технологии по всем иностранным разработкам, которые существуют. У нас даже есть свой внутренний дайджест по ним, — уточнил Шахназаров.

На данном этапе, по словам режиссера, искусственный интеллект не сильно влияет на кинопроизводство. Сейчас нейросети в основном используются для дубляжа фильмов, но со временем они могут действительно начать заменять людей.

Все может быть, это такое неизведанное дело! Надеюсь, это не случится на моем веку. Пусть следующие поколения разбираются с этим, — заключил Шахназаров.

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