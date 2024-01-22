В России предложили запретить ИИ в рекламе для детей РТУ МИРЭА предложил Минцифры ввести запрет на ИИ в рекламе для детей

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Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести запрет на использование искусственного интеллекта в некоторых сферах и видах деятельности, сообщает ТАСС. В письме ректора университета Станислава Куджа главе ведомства Максуту Шадаеву речь идет в том числе о детской рекламе.

Речь идет о выделении и закреплении на законодательном уровне отраслей и общественных отношений, где ИИ не может применяться в принципе, и сфер, в которых использование ИИ предполагает высокие риски, — говорится в письме.

Вуз предлагает ввести полный запрет на использование ИИ в таких сферах и видах деятельности, как подсознательное влияние на человеческое поведение, создание социальных рейтингов, социальный скоринг, принятие судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве и других. Кроме того, университет упоминает область создания маркетингового контента для детей.

К категории с высокими рисками университет отнес сбор и хранение биометрических данных, а также персональных данных, принятие решений о найме сотрудников и зачислении в образовательные учреждения, правоохранительная сфера и так далее.

Ранее журнал eBioMedicine сообщил, что искусственный интеллект увеличит количество выявлений рака поджелудочной железы во время скрининга с 10% до 35%. В новой технологии применяется нейронная сеть PRISM и модель логистической регрессии.