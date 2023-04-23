«Игра на нервах»: Рябков о невыдаче американских виз российским журналистам Рябков назвал игрой на нервах невыдачу американских виз российским журналистам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым невыдачу американских виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в командировку на Совбез ООН. Он добавил, что Вашингтон до последнего момента делал вид, что занимается решением вопроса, однако теперь понятно, что верить ему было нельзя, сообщают «Известия».

До последнего момента американцы делали вид, что они работают над решением и оно вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать, — подчеркнул Рябков.

Рябков ранее заявил, что Россия и США сейчас пребывают в фазе горячего конфликта. По его словам, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны».

До этого представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Она подчеркнула, что делегаты планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам Тяжловой, в выдаче виз россиянам было отказано безосновательно.