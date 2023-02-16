Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил начальника столичного управления МВД по вопросам миграции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев Татьяну Дмитриеву, отказавших писателю из Латвии Сергею Васильеву в предоставлении убежища. Чиновников лишили должностей «за формальный подход к рассмотрению заявлений», сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки установили, что обращение иностранца было рассмотрено «поверхностно» и без учета «угрозы жизни и здоровью» латвийца на территории его страны.
Русскоязычный латвийский писатель«, «блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств», «связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса. Он прибыл в Россию и обратился в УВМ ГУ МВД России по Москве с просьбой о предоставлении временного убежища на территории РФ. <...> В результате было вынесено необоснованное решение об отказе, — говорится в сообщении ведомства.
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ближайшее время в ответ на просьбу Васильева будет принято положительное решение.
Ранее с аналогичной просьбой к российским властям обратился французский журналист Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера. В декабре Боке попросил предоставить ему убежище в России из-за опасений за свою жизнь. По мнению адвоката Леонида Исаева, шансы на удовлетворение просьбы Боке довольно высоки, учитывая, что угроза жизни связана с его общественной деятельностью.