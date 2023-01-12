Адвокат оценил шансы волонтера Боке получить убежище в России Адвокат Исаев счел высокими шансы французского волонтера Боке на получение убежища в России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Документалист, бывший военнослужащий Франции Адриан Боке

В России политическое убежище предоставляется указом президента, когда лицо ищет убежище и защиту от преследования в своей стране или в стране пребывания, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он подчеркнул, что в случае с французским журналистом и волонтером Адрианом Боке прямая угроза жизни в связи с его общественной деятельностью налицо. Поэтому, заметил юрист, учитывая наглядные политические и антироссийские мотивы, у главы государства есть все основания воспользоваться своим правом и предоставить мужчине политическое убежище.

Для этого Боке в течение семи дней после прибытия в РФ нужно обратиться с письменным ходатайством на имя президента в территориальный орган МВД субъекта РФ по месту своего пребывания. В ходатайстве должны быть детально изложены все обстоятельства преследования по политическим мотивам. С учетом большой медийной огласки фактов такого преследования шансы на удовлетворение данного ходатайства видятся мне весьма высокими, — сказал Исаев.

Адвокат напомнил, что европейский журналист и волонтер в Стамбуле пережил покушение, а во Франции его сажали в тюрьму.

Боке, который сам называет себя бывшим военным, посещал Донбасс в качестве волонтера. Прошлой весной он был на Украине с гуманитарной миссией. По словам француза, ему довелось стать свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинской армией.

В декабре мужчина просил власти России предоставить ему и его семье гражданство РФ из-за опасений за свою жизнь. Он отмечал, что сейчас живет в Донецке и продолжает свою работу, «чтобы показать правду». В июле Боке вернулся во Францию, чтобы обнародовать доказательства того, что французские снаряды убивают мирных жителей Донбасса, а бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершают военные преступления. Однако во Франции его арестовали и отправили в тюрьму. В январе Боке попросил предоставить ему убежище в РФ.

На родине мужчина подвергся критике со стороны местных журналистов. Расследователи газеты Liberation заявили, что он выдумал часть своего военного прошлого, и усомнились в других его историях.