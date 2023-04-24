«Искандер» разнес иностранных наемников в ДНР МО РФ: комплекс «Искандер» нанес удар по пункту дислокации наемников в Константиновке

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

ОТРК «Искандер»

Министерство обороны РФ сообщило, что 21 апреля российские войска применили ракетный комплекс «Искандер» для удара по пункту дислокации наемников в Константиновке в ДНР. В результате были уничтожены 15 единиц техники и до 60 бойцов «Грузинского легиона», еще около 20 комбатантов получили тяжелые ранения.

21 апреля ОТРК «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики, — заявили в Минобороны.

Уничтоженные в ДНР наемники были причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих в Киевской области в марте 2022 года года, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие, — заявил он.

Ранее представитель группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал о ракетном ударе по складу топлива и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады ВСУ в Константиновке. Военный также доложил о уничтожении пункта временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на Лисичанском направлении.