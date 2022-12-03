Российские военные уничтожили пункты дислокации иностранных бойцов в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили на территории Донецкой Народной Республики пункты временной дислокации иностранных бойцов, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были поражены РЛС американского производства и два склада вооружения и боеприпасов ВСУЦ.

В районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Каленики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС России сорвали попытки наступления украинских войск в районе населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, потеряв при этом свыше 40 человек убитыми и ранеными, а также два БМП и пять автомобилей,

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала три пункта временной дислокации иностранных военных под Славянском в ДНР, а также нанесли удар по 85 вражеским артподразделениям. Наряду с этим они уничтожили установку РСЗО HIMARS с боекоплектом и экипажем и две американских РСЛ.