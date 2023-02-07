Российские спасатели намерены работать в Турции круглосуточно МЧС России: российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник главы МЧС России Данила Мартынов заявил, что российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно. По его словам, которые приводит РИА Новости, работать в таком режиме позволит разделение спасателей на несколько группировок.

Мы будем делиться на несколько группировок, способны будем работать и приступим к работе в круглосуточном режиме <...>. Как только мы прибудем в ту зону, в которой будем работать, мы сразу же приступаем к ликвидации последствий и поиску пострадавших людей, — пояснил Мартынов.

Он уточнил, что аэромобильная группировка России состоит из более 100 спасателей международного класса, имеющих «колоссальный опыт работы». Они привезли с собой необходимое оборудование, в том числе эндоскопы, локаторы для поиска людей на глубине до 4,5 метра. В поисках людей под завалами будут задействованы кинологические группы, добавил советник главы МЧС.

Также российская группировка имеет аэромобильный госпиталь. В ее составе прибыли в Турцию психологи и медики.

Ранее стало известно, что первый самолет Ан-148 МЧС с группой российских спасателей на борту отправился в Турцию для ликвидации последствий разрушительного землетрясения вечером 6 февраля. В воздушном судне находилось руководство ведомства, включая заместителя главы министерства Александра Чуприяна. Другие два самолета со спасателями последуют за вылетевшим судном. Еще один Ил-76 должен отправиться в Сирию.