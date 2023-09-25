Российские миротворцы не выявили нарушений режима тишины в Карабахе

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Российские миротворцы не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня на территории Карабаха, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в регионе также продолжается процесс демилитаризации.

Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники, — сказано в отчете.

Как уточнили в министерстве, по состоянию на 25 сентября в Карабахе изъяли восемь единиц бронетехники, 37 единиц различной артиллерии, в том числе реактивной, свыше 3,2 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя. Спустя сутки при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня.

Как заявили позднее в Министерстве обороны Азербайджана, сейчас на территории Карабаха идет процесс разоружения военизированных формирований. Все мероприятия, по данным ведомства, проводятся совместно с российскими миротворцами.