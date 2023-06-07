Россия и Китай провели воздушное патрулирование в Тихом океане

Фото: Chen Qingshun/Xinhua/Global Look Press

Стратегическая авиация России и Китая провела совместное воздушное патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями, западной частью Тихого океана, сообщает российское Министерство обороны. В ходе совместных маневров российские самолеты садились и взлетали с аэродрома в КНР.

Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с положениями международного права без нарушений воздушного пространства иностранных государств.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что российский истребитель Су-35 напугал польский самолет над Черным морем во время патрулирования им воздушного пространства. По данным оборонного ведомства, маневры российских пилотов вызвали турбулентность, чем осложнили управление патрулирующим самолетом, сообщает румынское Jurnalu.