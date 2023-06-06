Yonhap: самолеты КНР и России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи Южная Корея заявила, что самолеты России и КНР вошли в опознавательную зону ее ПВО без предупреждения

Фото: Yang Pan/Xinhua/Global Look Press

Южная Корея заявила, что четыре китайских и четыре российских военных самолета вошли в ее опознавательную зону ПВО на юге и востоке полуострова. В воздух были подняты истребители для перехвата, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов южнокорейских Вооруженных сил. Отмечается, что нарушения воздушных границ Южной Кореи не произошло.

Наши вооруженные силы выявили самолеты РФ и КНР до того, как они вошли в опознавательную зону ПВО, задействовали истребители ВВС и приняли меры тактического характера в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные самолеты России и Китая находились в упомянутой зоне с 11:52 до 13:49 по местному времени (05:52-07:49 мск).

Канадский телеканал Global News ранее опубликовал видео, на котором показано опасное сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе. На кадрах видно, как китайский корабль на большой скорости сближается с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров. При этом корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца США, которому пришлось сбросить скорость.