Российские Су-35С и Су-27П подняли на перехват двух бомбардировщиков США МО РФ: Су-35С и Су-27П подняли в воздух из-за приближения к границе двух бомбардировщиков США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35 ВКС России

Истребители Су-35С и Су-27П дежурных сил ПВО Западного военного округа подняли в воздух после обнаружения двух бомбардировщиков В-1В ВВС США, приближавшихся к границе, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Американские самолеты засекли российскими средствами контроля над акваторией Балтийского моря.

После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования. Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — сообщили в Минобороны РФ.

Нарушения границ воздушного пространства России американскими бомбардировщиками допущено не было, заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

23 мая Минобороны РФ также сообщало о поднятии в воздух истребителя Су-27 после обнаружения двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, выполнявших полет над акваторией Балтийского моря и приближавшихся к российским границам. Экипаж Су-27 не допустил нарушения рубежей, после удаления американских самолетов от госграницы истребитель вернулся на базовый аэродром.