РКН пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роскомнадзор начнет блокировать СМИ в случае распространения ими непроверенной информации о мобилизации, говорится в Telegram-канале ведомства. РКН призывает публиковать информацию о мобилизации, которая была взята исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Распространение ложной информации в сети «Интернет» влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор также обязует редакции СМИ устанавливать достоверность материалов до выпуска.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В Сети быстро распространилась информация, что военкоматы якобы стали вручать повестки на улицах городов, а также говорилось о якобы рассылке повесток через портал Госуслуги. Военные комиссариаты, наряду с Минцифры уже опровергли эту информацию.