Сгоревший «Прогресс МС-21» по кускам разлетелся в Тихий океан Роскосмос: обломки «Прогресса МС-21» затопили в Тихом океане

Фото: vk.com/roscosmos

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21»

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» сгорел после вхождения в атмосферу и упал в Тихий океан, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. По данным госкорпорации, несгораемые обломки корабля были потоплены в достаточном удалении от судов.

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет. Сегодня «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, — говорится в сообщении Роскосмоса.

11 февраля директор по пилотируемым космическим программам корпорации Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил позднее представитель Центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что космический корабль изолирован. Температура и давление на «Прогрессе МС-21» находятся в пределах нормы.