Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во Внуково, передает ТАСС. Самолет американского политика еще не приземлился, но его ожидают в ближайшее время. Он прибыл в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер примет Уиткоффа во второй половине дня. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, в том числе мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Спецпосланника сопровождает зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.
Политолог-американист Константин Блохин между тем предположил, что Путин и Уиткофф обсудят будущее Украины. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога. Он пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины.