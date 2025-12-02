Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:37

Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково

Глава РФПИ Дмитриев прибыл во Внуково встретить Уиткоффа

Читайте нас в Дзен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во Внуково, передает ТАСС. Самолет американского политика еще не приземлился, но его ожидают в ближайшее время. Он прибыл в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер примет Уиткоффа во второй половине дня. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, в том числе мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Спецпосланника сопровождает зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.

Политолог-американист Константин Блохин между тем предположил, что Путин и Уиткофф обсудят будущее Украины. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога. Он пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины.

Стив Уиткофф
Внуково
Кирилл Дмитриев
встречи
самолеты
визиты
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали ключевой драйвер роста отечественной экономики
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.