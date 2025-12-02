Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково Глава РФПИ Дмитриев прибыл во Внуково встретить Уиткоффа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во Внуково, передает ТАСС. Самолет американского политика еще не приземлился, но его ожидают в ближайшее время. Он прибыл в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер примет Уиткоффа во второй половине дня. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, в том числе мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Спецпосланника сопровождает зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона невыгодные Украине коммерческие соглашения.

Политолог-американист Константин Блохин между тем предположил, что Путин и Уиткофф обсудят будущее Украины. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога. Он пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения Запада и Украины.