«Пусть идет и тырит деньги»: в Госдуме высмеяли заявления Столтенберга Депутат Журавлев раскритиковал заявление Столтенберга о затяжном конфликте с РФ

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовить Альянс к конфронтации с Россией так, будто до этого момента страны Блока не вооружались и не готовились к затяжному конфликту, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что НАТО — изначально военный альянс, который официально признает Россию своим врагом. По мнению депутата, слова Столтенберга являются «идиотскими».

Как будто до этого момента страны НАТО не вооружались и не готовились к конфронтации с Россией и Блок занимался исключительно спасением бездомных котят. Это изначально военный альянс, который в своих официальных документах называет Российскую Федерацию в числе своих врагов, — сказал он.

Журавлев обратил внимание на слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия обсуждала возможность вступления в НАТО еще с Биллом Клинтоном. По его словам, Блок сперва обрадовался этой идее, но после отверг ее.

В такой коалиции — без противника — и вовсе нет никакого смысла, — объяснил депутат.

Парламентарий посоветовал противникам России помнить о судьбе предыдущих антироссийских альянсов. Он указал, что борьбу с ней не выдержали ни Наполеон Бонапарт, ни Адольф Гитлер.

По-моему, ему (Столтенбергу. — NEWS.ru) предлагали давно уже возглавить какой-то банк. Пускай уже идет и тырит деньги по карманам, чем делать какие-то политические заявления, точнее идиотские, — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к возможности длительной конфронтации с Россией. По его словам, она может продлиться десятилетия. В связи с этим он призвал увеличить и ускорить изготовление заказов для европейских оборонных компаний.