Работника ВПК под Калининградом заподозрили в ненадежной защите гостайны ФСБ возбудила дело из-за нарушения защиты гостайны в Калининградской области

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В отношении представителя военно-промышленного комплекса из Калининградской области возбудили уголовное дело из-за нарушения защиты государственной тайны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый является руководителем одного из структурных подразделений предприятий ВПК в регионе, однако имя его раскрывать не стали.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя структурного подразделения одного из предприятий ВПК региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите гостайны). По результатам оперативно-разыскных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УK РФ, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что из-за сферы деятельности сотруднику ВПК был запрещен въезд за границу, однако он выехал в Армению и не уведомил об ограничении сотрудников погранслужбы. Теперь ему может грозить до трех лет колонии.

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин утвердил закон о наказании до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд из России граждан, допущенных к государственной тайне. Этот нормативный акт дополняет Уголовный кодекс УК РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите гостайны».