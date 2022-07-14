Путин подписал закон о наказании за выезд из России допущенных к гостайне Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд из РФ допущенных к гостайне

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил закон о наказании до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд из России граждан, допущенных к государственной тайне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нормативный акт дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите гостайны».

Согласно новой статье, несанкционированный выезд из страны гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к гостайне, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое деяние будет совершено группой лиц, срок может быть увеличен до семи лет.

Кроме того, аналогичное наказание предусмотрено за незаконный вывоз из страны носителей со сведениями, составляющими гостайну.

Также глава государства утвердил закон, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Согласно ему, в РФ вводится единый реестр иноагентов вместо четырех существующих, а также определяется порядок включения и исключения из него.