Работа для МИД: Песков о призывах КНР вести переговоры с Украиной Песков переадресовал в МИД вопросы по призыву Пекина к Москве и Киеву возобновить диалог

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Все вопросы связанные с возобновлением диалога России и Украины необходимо адресовать МИД РФ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавний призыв Пекина к Москве снова начать вести переговоры с Киевом.

Давайте я все-таки отдам право это комментировать коллегам из МИД России, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что переговоры между Россией и Украиной востребованы для достижения целей России, однако никаких предпосылок для него сейчас не видно. По его словам, об этом говорят заявления Украины о намерении решать проблемы на поле боя.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий, а затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

Ранее 22 сентября французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта.