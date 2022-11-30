Путину рассказали о ситуации в восстановленном после наводнения Тулуне Директор школы в Тулуне заявила Путину, что «город цветет»

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященного открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ, поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне. Людмила Буханцева, директор открывшейся школы № 2 имени Героя Советского Союза Н. Е. Сигаева, заявила, что все объекты построены. Она отметила, что «город цветет», передает РИА Новости.

Главное, чтобы рабочие места еще создавались — хорошие, качественные рабочие места, чтобы заработные платы у людей были приличные. Мы об этом еще поговорим с правительством сегодня чуть попозже, — подчеркнул Путин.

Жертвами наводнения в Иркутской области в 2019 году стали 26 человек, еще шестеро пропали без вести. Во время паводка подтопило почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, были разрушены и повреждены 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.

Вторая волна паводка началась в конце июля того же года. Тогда только в Тулунском районе подтопило 233 дома. После этого происшествия Путин не только поручил создать условия для нормальной жизни граждан, но и пообещал следить за восстановлением тулунской инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что в России с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Глава государства отметил, что в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству. По словам российского лидера, на данный момент введено более 87 млн квадратных метров жилья, свои жилищные условия улучшили 3 млн российских семей.