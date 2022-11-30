Путин призвал расселять людей из трущоб

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость выселения людей из аварийного фонда. Он отметил, что этот процесс идет с опережением, а также в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству. На данный момент введено более 87 млн квадратных метров жилья, а свои жилищные условия улучшили три миллиона российских семей, отметил глава государства.

Три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия. В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, — заявил Путин.

Ранее Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о том, что срок действия программы по выдаче льготной ипотеки под 7% годовых истекает 31 декабря 2022 года. По его словам, новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее заявил, что отмена льготной ипотеки под 7% на первичном рынке направлена не против граждан, а против застройщиков, пользовавшихся этой мерой во вред клиентам. По его словам, вместо снижения цен они использовали различные механизмы, в том числе субсидированную ипотеку, перегревая таким образом рынок.