«Пусть застройщики цены снижают»: риелтор об отмене льготной ипотеки Риелтор Барсуков: отмена льготной ипотеки направлена против недобросовестных застройщиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил NEWS.ru, что отмена льготной ипотеки 7% на первичном рынке направлена не против граждан, а против застройщиков, пользовавшихся этой мерой во вред клиентам. По его словам, вместо снижения цен они использовали различные механизмы, в том числе субсидированную ипотеку, перегревая таким образом рынок.

Эксперт отметил, что ипотека на первичное и вторичное жилье должны идти по одной ставке, тогда как цены на первичное жилье повышаются, и люди переплачивают за цену объекта, тогда как ставка на вторичное жилье понижается. Кроме того, поддержка должна быть адресной, а не всеобщей.

Если Минфин распространит 7% и на вторичку — то можно программу продлить, если нет — то лучше отменить, пусть застройщик снижает цену, — подчеркнул Барсуков.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что срок действия льготной ипотеки под 7% истекает 31 декабря 2022 года, и новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется, поскольку в этом нет необходимости. С предложением о продлении действия льготной ипотеки после 2022 года в середине октября выступал Минстрой. В ведомстве отметили, что решение об этом следует принимать, исходя из результатов практической реализации программы.

В Госдуме указали, что в настоящее время спрос на жилье снижается — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет. Эксперты, в свою очередь, указали, что продление льготной ипотеки может простимулировать спрос и поддержать строительную отрасль в условиях санкций.