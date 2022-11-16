В Минфине напомнили об окончании выдачи льготной ипотеки В Минфине не планируют продлевать выдачу льготной ипотеки после 31 декабря

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Минфин исходит из того, что срок действия программы по выдаче льготной ипотеки под 7% годовых истекает 31 декабря 2022 года, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, новых мер поддержки первичного рынка жилья не планируется.

Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря, — ответил он на вопрос о возможном продлении льготного кредитования.

На вопрос, ведется ли подготовка каких-либо новых мер по поддержке первичного рыка, замминистра ответил, что в этом нет необходимости.

С предложением о продлении действия льготной ипотеки после 2022 года в середине октября выступал Минстрой. В ведомстве отметили, что решение об этом следует принимать, исходя из результатов практической реализации программы. В Госдуме указали, что в настоящее время спрос на жилье снижается — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет. Эксперты, в свою очередь, указали, что продление льготной ипотеки может простимулировать спрос и поддержать строительную отрасль в условиях санкций.